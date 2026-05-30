Ace Combat 8: Wings of Theve получила возрастной рейтинг PEGI

Выход Ace Combat 8: Wings of Theve стремительно приближается. Компании Bandai Namco, ILCA и Project Aces уже завершают производство новой части культовой 30-летней франшизы авиационных экшенов. Релиз на ПК и современных консолях запланирован на этот год, поэтому оглашение точных сроков — вопрос ближайшего времени.

Важным шагом на финальном этапе разработки стало получение возрастных цензов. Сначала игра прошла проверку в Южной Корее, а теперь успешно получила сертификацию европейской комиссии PEGI, которая присвоила проекту рейтинг 16+. Внимание со стороны крупнейших рейтинговых агентств четко указывает на то, что авторы полностью готовы к анонсу.

Разработчики могут назвать точную дату выхода игры на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в самое ближайшее время. Грядущие крупные летние игровые презентации станут идеальной площадкой для официального анонса и привлекут к долгожданной новинке максимум внимания геймеров.