Ace Combat 8: Wings of Theve получила второй эпизод пролога - новая серия рассказывает историю военного хирурга

Военный авиасимулятор Ace Combat 8: Wings of Theve получил второй эпизод мини-сериала Hour Zero, который служит прологом к сюжетной кампании игры. Новая серия почти вдвое длиннее первой и, как и предыдущий эпизод, доступна с русскими субтитрами.

Главным героем второй серии стал хирург Джеймс, который практически двое суток не покидает операционную, пытаясь спасать жизни солдат и мирных жителей. Постоянная работа помогает ему не возвращаться к личной трагедии: его жена погибла во время одной из бомбардировок.

Ситуация меняется, когда в больницу доставляют пленённого противника. Джеймс отказывается лечить человека, которого считает причастным к атакам на военных и гражданских, поскольку в это же время десятки других пациентов нуждаются в его помощи. Однако у пленника есть сведения, которые могут помочь спасти ещё больше людей.

В итоге хирург решает оказать ему помощь и даже использует для этого драгоценную ампулу обезболивающего. Однако получить необходимую информацию не удаётся: фанатик предпочитает лишить себя жизни, чтобы ничего не рассказать врагам.

Второй эпизод продолжает раскрывать события, предшествующие основной истории Ace Combat 8: Wings of Theve, и показывает войну не только глазами пилотов, но и людей, пытающихся выжить на земле. Третий выпуск Hour Zero выйдет 23 сентября, а заключительная серия появится 2 октября — одновременно с релизом игры.

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет 2 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В игре будет доступен русский текстовый перевод.