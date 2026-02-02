ЧАТ ИГРЫ
Ace Combat 8: Wings of Theve 2026 г.
Экшен, Авиация
6.3 44 оценки

Ace Combat 8: Wings of Theve получит защиту Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Судя по всему, предстоящий экшен Ace Combat 8: Wings of Theve от компании Bandai Namco будет защищён австрийской защитой Denuvo.

Несмотря на то, что на странице в Steam по-прежнему отсутствует упоминание защиты Denuvo, пользователи заметили её многочисленные упоминания в сервисе SteamDB, который отслеживает изменения при работе разработчиков с дистрибутивом игры. Учитывая то, что последние игры издателя были защищены Denuvo, похоже что и Ace Combat 8 не обойдётся без неё.

Релиз Ace Combat 8: Wings of Theve состоится а 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  9
Лидер Мур

судя по трейлеру это будет шедевр, авиасимуляторщики с руками оторвут, и денува не помешает, а спустя время мэйби гиперпупером хакнут для народа

DezkQ

Тыб ваще рот не открывал, ты лох бомбеский с говено железом и не шарящий

DezkQ

единствекнное ячто там зарабаитываешь выше среднего бормжа тут

DezkQ

зато понтов на миллиарды

Snake Snaake Snaaaaaake
DezkQ

АМД СРАНЫЙ *баный кусок го*ена а все его защитники нисччего ен пробовали кроме клитора своей

Этог худший опыт лизи ложна быть уже в коптн это хужедюрона

Destroited

С учётом того что авиасимуляторщиков по сравнению с остальными геймерами не просто мало а крупицы то вообще плевать на то что в какой-то там леталке есть денуво, думаю и взламывать никому в голову не придет потому что глупо ломать игру в жанре в который играет слишком мало народу (сам кстати большой фанат авиасимуляторов но моя стезя это гражданская авиация даже штурвал купил потому что без него управлять это ад)

askazanov

Ну значит игра кал ))))

DezkQ

кому не пох*й на айс комбат ?