Ace Combat 8: Wings of Theve получит защиту Denuvo

Судя по всему, предстоящий экшен Ace Combat 8: Wings of Theve от компании Bandai Namco будет защищён австрийской защитой Denuvo.
Несмотря на то, что на странице в Steam по-прежнему отсутствует упоминание защиты Denuvo, пользователи заметили её многочисленные упоминания в сервисе SteamDB, который отслеживает изменения при работе разработчиков с дистрибутивом игры. Учитывая то, что последние игры издателя были защищены Denuvo, похоже что и Ace Combat 8 не обойдётся без неё.
Релиз Ace Combat 8: Wings of Theve состоится а 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
С учётом того что авиасимуляторщиков по сравнению с остальными геймерами не просто мало а крупицы то вообще плевать на то что в какой-то там леталке есть денуво, думаю и взламывать никому в голову не придет потому что глупо ломать игру в жанре в который играет слишком мало народу (сам кстати большой фанат авиасимуляторов но моя стезя это гражданская авиация даже штурвал купил потому что без него управлять это ад)
