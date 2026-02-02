Ace Combat 8: Wings of Theve получит защиту Denuvo

Судя по всему, предстоящий экшен Ace Combat 8: Wings of Theve от компании Bandai Namco будет защищён австрийской защитой Denuvo.

Несмотря на то, что на странице в Steam по-прежнему отсутствует упоминание защиты Denuvo, пользователи заметили её многочисленные упоминания в сервисе SteamDB, который отслеживает изменения при работе разработчиков с дистрибутивом игры. Учитывая то, что последние игры издателя были защищены Denuvo, похоже что и Ace Combat 8 не обойдётся без неё.

Релиз Ace Combat 8: Wings of Theve состоится а 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.