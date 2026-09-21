Ace Combat 8: Wings of Theve предложит четыре уровня сложности - от сюжетного режима до испытания для опытных пилотов

Разработчики Ace Combat 8: Wings of Theve рассказали, как в игре будут устроены управление и уровни сложности. Игроки смогут отдельно выбрать схему управления самолётом и настроить общий уровень испытания, причём менять эти параметры разрешается в любой момент.

Для управления доступны два режима. Стандартный вариант рассчитан на более привычную схему: самолёт поворачивает при отклонении левого стика влево или вправо. Режим «Эксперт» требует сначала наклонять машину в нужную сторону, а затем выполнять поворот движением стика вверх или вниз. Такая система сложнее в освоении, но даёт больше контроля над воздушными манёврами.

Сложность разделена на четыре уровня — «Новичок», «Пилот», «Ветеран» и «Элита». Первый вариант позволит сосредоточиться на сюжете и дополнительно предлагает настройки, уменьшающие урон от столкновений с землёй и сооружениями. «Пилот» станет стандартным режимом с более сбалансированным испытанием и рассчитан в том числе на новичков серии.

«Ветеран» заметно повышает требования к пилоту: в зависимости от миссии противники могут получить больше здоровья и стать агрессивнее, а ракетные захваты — сложнее для срыва. На «Элите» особое значение будут иметь скорость реакции, приоритет целей и умение ориентироваться в бою.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE выйдет в Steam 2 октября 2026 года. Владельцы Deluxe Edition смогут начать игру на несколько дней раньше — 29 сентября.