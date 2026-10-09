Ace Combat 8: Wings of Theve разошлась тиражом в 1 миллион копий быстрее, чем любая другая игра серии

Мировые продажи Ace Combat 8: Wings of Theve превысили 1 миллион копий; этот рубеж был достигнут быстрее, чем любой предыдущей игрой серии. Компания Bandai Namco подтвердила это достижение после выхода игры 2 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (в Steam).

Команда разработчиков поблагодарила игроков за поддержку новой части этой долгоиграющей франшизы об авиационных сражениях и пообещала продолжить выпуск обновлений.

Мы выражаем благодарность всем пилотам-асам по всему миру и продолжим выпускать обновления, чтобы вы и дальше получали удовольствие от игры, поэтому, пожалуйста, продолжайте поддерживать нас!.

Ace Combat 8: Wings of Theve — первая основная часть серии после выхода Ace Combat 7: Skies Unknown в 2019 году. Новинка предлагает более 30 моделей самолётов четырёх различных классов, обновлённую механику воздушного боя и самый масштабный многопользовательский режим за всю историю франшизы.

За все время существования серии Ace Combat по всему миру было продано более 20 миллионов ее копий. Самой продаваемой игрой франшизы остаётся Ace Combat 7: Skies Unknown с показателем более 7 миллионов проданных экземпляров.