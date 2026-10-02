Ace Combat 8: Wings of Theve стал самым успешным запуском франшизы в Steam - 50 000 одновременных игроков

Ace Combat 8: Wings of Theve вышла по всему миру и сразу стала самым успешным запуском франшизы на платформе Steam. Несмотря на жалобы на производительность, сбои и отсутствие Ace Combat Zero: The Belkan War - выпущенную компанией Namco для PlayStation 2 в 2006 году в качестве отдельной игры, симулятор воздушных боёв привлёк 50 000 одновременных игроков — рекорд для серии.

Для сравнения: пиковый онлайн Ace Combat 7: Skies Unknown в феврале 2019 года составил 13 758 человек. Среди всех игр Bandai Namco в Steam Wings of Theve занимает третье место по этому показателю, уступая только Armored Core 6: Fires of Rubicon (156 171) и Digimon Story: Time Stranger (84 458). При этом новинка значительно опережает другие релизы 2026 года: Echoes of Aincrad (19 901), Code Vein 2 (11 499) и прочие.

Сюжет Ace Combat 8 разворачивается вокруг конфликта между Республикой Сотоа и Федерацией Центрального Усеа. Игроки берут на себя роль легендарного позывного, который, как выясняется, является лишь пропагандистским инструментом. Однако их путь к победе над Сотоа и связи, установленные с отрядом Joker Flight, оказываются вполне реальными.

Игра доступна на PC, Xbox Series X/S и PS5. Несмотря на технические проблемы на старте, высокий онлайн свидетельствует о сохраняющемся интересе к серии и успехе нового релиза.