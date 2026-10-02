ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE уже в небе - Линдси Стирлинг исполнила главную музыкальную тему игры на скрипке

В день выхода ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE Bandai Namco Entertainment и PROJECT ACES представили необычный музыкальный проект с участием Линдси Стирлинг. Известная скрипачка записала собственную версию Hortus Regis Alti — композиции из саундтрека игры, посвятив выступление миру Strangereal и его пилотам.

Для клипа Стирлинг перевоплотилась в Ташу Северскую, третьего пилота эскадрильи Joker Flight. Музыкантка исполняет композицию на украшенной драгоценными камнями скрипке, одновременно передавая движениями полёт боевого самолёта. В результате музыкальное выступление превращается в своеобразную воздушную дуэль, где вместо самолёта главным инструментом становится скрипка.

Для ACE COMBAT музыка всегда была не просто фоном для воздушных сражений. Она помогает передавать масштаб происходящего, подчёркивать драматические моменты и связывать истории пилотов с происходящей войной. Именно эту сторону игры Bandai Namco решила подчеркнуть совместным проектом со Стирлинг.

Для самой исполнительницы это далеко не первый опыт работы с игровой музыкой. В 2021 году она исполнила Flame of Hope из Tales of Arise на Gamescom, появившись на сцене в образе Шионне.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE уже доступна на PC в Steam. Игра впервые в серии полностью рассказывает историю от первого лица и отправляет игрока в состав Joker Flight, а привычные воздушные бои дополняются большим набором лицензированных, экспериментальных самолётов и супероружия.