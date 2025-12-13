Ace Combat 8: Wings of Theve вероятно получит сетевой кооперативный режим и кроссплатформенную игру

Подробностей о Ace Combat 8: Wings of Theve пока мало, но многое рассказали о сюжете в дебютном трейлере, а также из тизеров от Bandai Namco и Project Aces, которые позже расскажут больше о многопользовательском режиме.
Судя по официальной странице игры в Steam, подтверждается, что в Ace Combat 8 будет кооперативный онлайн-режим.
Хотя этот режим не был основной функцией франшизы Ace Combat, он присутствовал в нескольких играх, будь то основная кампания или специальные миссии. Но в тех немногих играх, где он был, фанатам он очень понравился, так как позволял объединяться с друзьями и играть против неигровых персонажей в довольно забавных сценариях. Последней основной игрой, в которой он был, стала Ace Combat 6, а в Ace Combat 7 этот режим, к сожалению, не вернулся. Понятно, что, несмотря на невероятную популярность Ace Combat 7, отсутствие кооперативного режима многих разочаровало.
Похоже, что Project Aces прислушивается к мнению игроков, так как в Ace Combat 8, предположительно, будет кооперативный онлайн-режим. По крайней мере, так говорится на официальной странице в Steam, которая была опубликована вскоре после презентации игры на The Game Awards в этом году.
Здесь есть не только пометка «Совместная онлайн-игра», но и «Кроссплатформенный мультиплеер». Если предположить, что это не ошибка издателя при настройке страницы, то это означает, что в Ace Combat 8 игроки смогут объединяться в команды на разных платформах для прохождения совместных миссий. Будет ли это основная сюжетная линия или специальные миссии — остаётся только гадать.
Стоит подождать и посмотреть, что из этого выйдет, и видимо недолго, ведь Ace Combat 8: Wings of Theve должна выйти в 2026 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
И ДА сколько бы НАМКО БАНДАЙ не оттягивала бы финал этой истории но в третий части уже сказали что стран не существует а существуют корпорации так что все предыдущие части где какая либо страна побеждает аннулируется в третий части,жалко что в третий части фактически мы ничего не решаем так как все события имитация событий которые уже произошли а мы как искусственный интеллект должны сымитировать события и предположить как бы конфликт повернулся если бы главный герой выбрал ту или иную сторону,мне лично седьмая часть ну не как не понравилась уж извините а вот шестая да хард кор и да сразу извините за спойлер кто не играл третью часть
Всё правильно они говорят, потому что в реальности так же