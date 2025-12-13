Ace Combat 8: Wings of Theve вероятно получит сетевой кооперативный режим и кроссплатформенную игру

Подробностей о Ace Combat 8: Wings of Theve пока мало, но многое рассказали о сюжете в дебютном трейлере, а также из тизеров от Bandai Namco и Project Aces, которые позже расскажут больше о многопользовательском режиме.

Судя по официальной странице игры в Steam, подтверждается, что в Ace Combat 8 будет кооперативный онлайн-режим.

Хотя этот режим не был основной функцией франшизы Ace Combat, он присутствовал в нескольких играх, будь то основная кампания или специальные миссии. Но в тех немногих играх, где он был, фанатам он очень понравился, так как позволял объединяться с друзьями и играть против неигровых персонажей в довольно забавных сценариях. Последней основной игрой, в которой он был, стала Ace Combat 6, а в Ace Combat 7 этот режим, к сожалению, не вернулся. Понятно, что, несмотря на невероятную популярность Ace Combat 7, отсутствие кооперативного режима многих разочаровало.

Похоже, что Project Aces прислушивается к мнению игроков, так как в Ace Combat 8, предположительно, будет кооперативный онлайн-режим. По крайней мере, так говорится на официальной странице в Steam, которая была опубликована вскоре после презентации игры на The Game Awards в этом году.

Здесь есть не только пометка «Совместная онлайн-игра», но и «Кроссплатформенный мультиплеер». Если предположить, что это не ошибка издателя при настройке страницы, то это означает, что в Ace Combat 8 игроки смогут объединяться в команды на разных платформах для прохождения совместных миссий. Будет ли это основная сюжетная линия или специальные миссии — остаётся только гадать.

Стоит подождать и посмотреть, что из этого выйдет, и видимо недолго, ведь Ace Combat 8: Wings of Theve должна выйти в 2026 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК.