Ace Combat 8: Wings of Theve взяла первое место в чарте Steam, а Control Resonant рухнула после успешного старта

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 29 сентября по 6 октября 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Ace Combat 8: Wings of Theve возглавила недельный чарт самых продаваемых игр Steam, поднявшись с пятого места. Игра вышла 2 октября и сразу установила лучший показатель одновременного онлайна в истории серии, а теперь закрепилась и среди лидеров продаж.

На четвёртую строчку поднялась Gears of War: E-Day. Игра получила преимущество благодаря предварительному доступу, тогда как полноценный релиз состоялся 6 октября. Рядом с новинками удержался Transport Fever 3, занявший пятую позицию.

В десятку также вернулась Cyberpunk 2077. Ролевой экшен CD Projekt RED заметно поднялся благодаря скидке в 70% в рамках осенней распродажи Steam. The Outlast Trials заняла восьмое место, а Warhammer 40,000: Space Marine 2 — девятое.

При этом Control Resonant показала противоположную динамику. После третьего места в конце сентября игра опустилась сразу на 30-ю позицию, уступив место новым релизам и проектам с крупными скидками. Remedy уже выпускает обновления для игры, однако реальные результаты продаж пока остаются неизвестными — вероятно, более подробные данные появятся только в следующем финансовом отчёте компании.

Второе место досталось EA Sports FC 27, а третью строчку заняла Wardogs. Замыкает первую десятку Dressmaker. При этом заметно, что нынешний чарт оказался особенно чувствителен к сочетанию крупных релизов и скидок: новые игры быстро занимают верхние позиции, тогда как даже успешный сентябрьский старт Control Resonant пока не гарантирует ей длительного присутствия среди лидеров.