Ace Combat Zero может получить отдельный релиз в Steam после недовольства игроков

Project Aces рассматривает возможность выпустить Ace Combat Zero: The Belkan War как самостоятельную игру в Steam, несмотря на прежние заявления о технических и лицензионных ограничениях. Разработчики сообщили, что сейчас изучают детали такого варианта и сроки возможного релиза.

Изначально Ace Combat Zero должна была стать отдельным бонусом для первых покупателей Ace Combat 8: Wings of Theve. Однако после запуска выяснилось, что классический проект будет доступен только внутри новой игры, из-за чего поклонники серии столкнулись с необходимостью устанавливать полноценный клиент Ace Combat 8 объёмом около 150 ГБ ради прохождения старой части.

На консолях Ace Combat Zero: The Belkan War остаётся самостоятельной игрой, поэтому ситуация с ПК-версией вызвала недовольство среди фанатов. В Project Aces объяснили, что решение было связано с «лицензионными ограничениями и соображениями, связанными с платформой», но после обсуждений с партнёрами компания решила снова изучить возможность отдельного выпуска.

«В настоящее время мы анализируем конкретные детали реализации и сроки выпуска», — сообщили представители студии, отметив, что пока не могут гарантировать, что такой подход будет реализован.

Если Project Aces удастся выпустить Ace Combat Zero отдельно, это позволит игрокам получить одну из самых популярных частей серии без необходимости покупать или устанавливать Ace Combat 8. При этом сама новая игра также показала сильный старт в Steam и стала крупнейшим запуском франшизы на платформе.