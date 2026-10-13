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Ace Combat 8: Wings of Theve 02.10.2026
Экшен, Симулятор, Авиация, От первого лица, От третьего лица
6.4 107 оценок

Ace Combat Zero станет отдельной игрой в Steam - Bandai Namco готовит самостоятельный запуск бонуса за предзаказ

butcher69 butcher69

Bandai Namco объявила о планах выпустить Ace Combat Zero: THE BELKAN WAR в Steam в качестве самостоятельного приложения. Сейчас игра доступна только в виде бонуса за предзаказ Ace Combat 8: Wings of Theve и запускается непосредственно через неё. После изменений владельцы получат возможность выбирать между прежним способом запуска и отдельной версией.

Разработчики уже проводят заключительные проверки качества и совместимости перед выпуском обновления. Кроме того, Bandai Namco рассчитывает обеспечить синхронизацию сохранений между двумя версиями с помощью Steam Cloud. Это позволит переключаться между ними без необходимости начинать прохождение заново, если функция будет работать так, как задумано.

При этом издатель отдельно подчеркнул, что изменение касается исключительно игроков, которые уже получили Ace Combat Zero в качестве бонуса за предзаказ. Тем, у кого такой версии нет, самостоятельное приложение не предоставит доступ к игре.

Точные сроки выпуска и детали распространения Bandai Namco обещает раскрыть после завершения финальных проверок. Таким образом, Ace Combat Zero получит более удобный способ запуска, но пока речь не идёт о том, чтобы сделать игру доступной всем желающим.

ПК 10
9
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Да бахнули бы уже сборник со старыми частями, хотя бы времен ПС2

ДЕНИСКА_омск

Пхахаха уже на торрентах лежит