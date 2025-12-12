Анонсирована Ace Combat 8: Wings of Theve - легендарный симулятор возвращается

Во время TGA 2025 состоялся анонс новой части Ace Combat, слухи о которой ходили еще летом. Многие ожидали ремейка первой части приуроченного к 30-ти литию серии, но нет: фанаты получат полноценную номерную часть.

Восьмая глава легендарной воздушной серии была показана в виде внутриигрового трейлера, который подчеркнул ставку разработчиков на одиночный сюжет и демонстрацию технологического прорыва. Судя по ролику, игру ждёт фотореалистичное небо, масштабные воздушные операции и традиционная для серии смесь аркадного драйва и визуального реализма.

Возвращение во вселенную Strangereal сопровождается загадочным намёком на новую роль игрока — легендарного пилота под позывным "Wings of Theve". Дебютный трейлер лишь слегка приоткрывает завесу над сюжетом, но показывает насыщенные высокоскоростные воздушные бои, сцены взаимодействия с экипажем на детализированном авианосце и масштаб, которого ждут поклонники серии.

Особое внимание привлекает технологическая база игры: Ace Combat 8 стала первой частью, созданной на движке Unreal Engine 5. Команда Bandai Namco Aces использует его возможности для повышения скорости, реалистичности облачной среды, качества освещения и уровня детализации боевых машин.

Выход игры Ace Combat 8: Wings of Theve запланирован на 2026 год для ПК, PS5 и Xbox Series X.