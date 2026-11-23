Bandai Namco представила новый рекламный ролик Ace Combat 8: Wings of Theve, посвящённый обучению начинающих пилотов. Видео оформлено как занятия в Flight Club, где популярный блогер MoistCr1TiKaL выступает в роли инструктора и объясняет основы воздушных сражений.

В ролике показывают, как выбирать подходящий момент для атаки, обнаруживать слабые места противника, уклоняться от ракет и побеждать в воздушных дуэлях. Таким образом, разработчики решили познакомить аудиторию с ключевыми механиками авиасимулятора в формате шуточного обучающего курса.

Сама игра предлагает сюжетную кампанию о войне между Федерацией Центральной Юзии и Республикой Сотоа. Игроку предстоит возглавить эскадрилью Joker Flight, участвовать в масштабных воздушных сражениях и принимать решения, влияющие на отношения между пилотами.

Ace Combat 8: Wings of Theve уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Новый ролик выступает в качестве промоматериала к игре и не связан с анонсом даты выхода или отдельного обновления.