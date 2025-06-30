Авторы Ace Combat празднуют 30-летие серии и готовятся к новому взлёту

30 июня 2025 года легендарная серия авиасимуляторов Ace Combat отмечает своё 30-летие. В честь юбилея Bandai Namco выпустила специальный трейлер, посвящённый истории франшизы — от дебюта в Японии под названием Air Combat на первой PlayStation до современной эпохи. Это торжественный момент не только для разработчиков, но и для преданных фанатов, которые десятилетиями поднимались в небо вместе с любимой серией.

Особое сообщение к поклонникам опубликовал бренд-директор Ace Combat Кадзутоки Коно. В своём обращении на новом веб-портале Ace Combat Aces Web он выразил благодарность сообществу игроков и подчеркнул, что 30 лет истории — это не просто календарный рубеж, а свидетельство прочной связи между создателями и поклонниками.

«Предоставлять эмоционально резонирующие, высококачественные впечатления, превосходящие ожидания — вот основа нашей философии. Мы строим отношения доверия, и они — подлинное выражение нашей признательности», — отметил Коно.

За эти годы серия пережила смену технологий, ценностей и поколений. Но Ace Combat продолжала развиваться, адаптируясь к вызовам времени. Коно не скрывает, что не все игры были идеальными, но убеждён: команда нередко превосходила ожидания и дарила игрокам неподдельные эмоции полёта.

И, что особенно важно, серия Ace Combat не собирается останавливаться. Уже подтверждено, что новая часть франшизы находится в разработке. В августе 2021 года было объявлено о партнёрстве Bandai Namco и студии ILCA, результатом которого стало основание Bandai Namco Aces. Новая команда сосредоточена на создании «глубокого, долговечного и высококачественного контента», который будет не просто продолжением, а новым этапом в истории серии.

«Теперь мы готовы. Все на своих местах. Пришло время снова взлететь — к ещё большим высотам», — завершает своё обращение Коно.