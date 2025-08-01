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Ace Combat 8 TBA
Экшен, Авиация
6.5 28 оценок

Bandai Namco может готовить Ace Combat 8 или ремейк Ace Combat 2

IKarasik IKarasik

Похоже, Bandai Namco готовится к возвращению одной из своих самых узнаваемых серий — Ace Combat. После июньских слухов о скором анонсе восьмой части, поклонники надеялись увидеть игру на июльской презентации издателя, однако проект так и не был представлен. Несмотря на это, интрига только нарастает.

Креативный директор серии Кадзутока Коно недавно поделился сообщением, которое многие расценили как прямой намёк на скорое возвращение воздушной аркады. Дополнительный интерес подогревает свежий ролик на официальном YouTube-канале Bandai Namco, посвящённый Ace Combat 2 — культовой части, вышедшей на оригинальной PlayStation в 1997 году.

Обновлённое видео подчёркивает значимость игры в истории франшизы и явно нацелено на привлечение внимания старых фанатов. Всё это может свидетельствовать либо о разработке Ace Combat 8, либо о подготовке ремастеров или ремейков классических частей.

Пока никаких официальных анонсов не последовало, но активность Bandai Namco и намёки от разработчиков дают основания полагать, что новое заявление — вопрос времени.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
HoganHog

Главное помешивать чтобы не забывали, а то сгорит, то, что они там готовить собрались.

5
ShowyAlberic

Купи мультиварку и не позорься.

1
HoganHog ShowyAlberic

Я родился в СССР. Что за зверь такой мультварка!?😜

1
ShowyAlberic HoganHog
Я родился в СССР.

Пользоваться интернетом это, как видно, не особо мешает...

2
Dart_Zero

А может и не готовить.

Мы новость дали а думайте сами

1
Пользователь ВКонтакте

Почему не электросфера? // Дима Мишима

1
Night Driving Avenger

Ну и на кой этому калу мамонта ремейк, когда есть более-менее хорошо состарившиеся части с ПС2?

1
Пользователь ВКонтакте

на 1 соньке помню играл // Илья Прохоров

1
ДЕНИСКА_омск

ога, щазз, тупо переиздадут без улучшений, как было с 5кой и 6кой

1
Vidgor-int

Это я жду