Bandai Namco может готовить Ace Combat 8 или ремейк Ace Combat 2

Похоже, Bandai Namco готовится к возвращению одной из своих самых узнаваемых серий — Ace Combat. После июньских слухов о скором анонсе восьмой части, поклонники надеялись увидеть игру на июльской презентации издателя, однако проект так и не был представлен. Несмотря на это, интрига только нарастает.

Креативный директор серии Кадзутока Коно недавно поделился сообщением, которое многие расценили как прямой намёк на скорое возвращение воздушной аркады. Дополнительный интерес подогревает свежий ролик на официальном YouTube-канале Bandai Namco, посвящённый Ace Combat 2 — культовой части, вышедшей на оригинальной PlayStation в 1997 году.

Обновлённое видео подчёркивает значимость игры в истории франшизы и явно нацелено на привлечение внимания старых фанатов. Всё это может свидетельствовать либо о разработке Ace Combat 8, либо о подготовке ремастеров или ремейков классических частей.

Пока никаких официальных анонсов не последовало, но активность Bandai Namco и намёки от разработчиков дают основания полагать, что новое заявление — вопрос времени.