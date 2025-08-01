Bandai Namco может готовить Ace Combat 8 или ремейк Ace Combat 2

Похоже, Bandai Namco готовится к возвращению одной из своих самых узнаваемых серий — Ace Combat. После июньских слухов о скором анонсе восьмой части, поклонники надеялись увидеть игру на июльской презентации издателя, однако проект так и не был представлен. Несмотря на это, интрига только нарастает.
Креативный директор серии Кадзутока Коно недавно поделился сообщением, которое многие расценили как прямой намёк на скорое возвращение воздушной аркады. Дополнительный интерес подогревает свежий ролик на официальном YouTube-канале Bandai Namco, посвящённый Ace Combat 2 — культовой части, вышедшей на оригинальной PlayStation в 1997 году.
Обновлённое видео подчёркивает значимость игры в истории франшизы и явно нацелено на привлечение внимания старых фанатов. Всё это может свидетельствовать либо о разработке Ace Combat 8, либо о подготовке ремастеров или ремейков классических частей.
Пока никаких официальных анонсов не последовало, но активность Bandai Namco и намёки от разработчиков дают основания полагать, что новое заявление — вопрос времени.
Главное помешивать чтобы не забывали, а то сгорит, то, что они там готовить собрались.
Купи мультиварку и не позорься.
Я родился в СССР. Что за зверь такой мультварка!?😜
Пользоваться интернетом это, как видно, не особо мешает...
А может и не готовить.
Мы новость дали а думайте сами
Почему не электросфера? // Дима Мишима
Ну и на кой этому калу мамонта ремейк, когда есть более-менее хорошо состарившиеся части с ПС2?
на 1 соньке помню играл // Илья Прохоров
ога, щазз, тупо переиздадут без улучшений, как было с 5кой и 6кой
Это я жду