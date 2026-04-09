Ace Combat 8: Wings of Theve 2026 г.
Экшен, Авиация
6.2 52 оценки

Bandai Namco отказывается от Denuvo? В тестовой сборке Ace Combat 8 исчезли упоминания защиты

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня в базе данных SteamDB появились новые записи о тестировании разработчиками предстоящей Ace Combat 8: Wings of Theve.

Несмотря на то, что Bandai Namco еще официально не сообщала о планах защитить игру с помощью Denuvo, с прошлого года издатель вновь стал активно использовать автрийскую защиту для своих проектов, таких как: Super Robot Wars Y и Code Vein 2. Поэтому предполагалось, что он защитит ею и авиасимулятор.

Но есть вероятность, что японский издатель решил пересмотреть свои планы: сегодня в SteamDB разработчики убрали упоминания о тестировании Denuvo, зато появился красноречивый исполняемый файл AceCombat8_NoDenuvo.exe.

Возможно, на решение издателя повлияли мгновенные взломы Denuvo с помощью гипервизора, которые сильно сказались на репутации неприступной защиты. Так или иначе, будет ли Ace Combat 8: Wings of Theve защищена Denuvo - станет ясно ближе к релизу игры. Однако если Bandai Namco действительно отказалась от Denuvo, то предстоящая The Blood of Dawnwalker, скорее всего, тоже выйдет без защиты.

Артем Lion

все бы отказались

WerGC

размечтались

Беккер5443

Такс уже двое отказались.

askazanov

Ну видят же что бесполезно походу )))

kotasha

О первые пошли, похоже смысла нет платить за защиту, пират все равно так скачает, тем более её быстро обходят.

