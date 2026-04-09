Bandai Namco отказывается от Denuvo? В тестовой сборке Ace Combat 8 исчезли упоминания защиты

Как стало известно, сегодня в базе данных SteamDB появились новые записи о тестировании разработчиками предстоящей Ace Combat 8: Wings of Theve.

Несмотря на то, что Bandai Namco еще официально не сообщала о планах защитить игру с помощью Denuvo, с прошлого года издатель вновь стал активно использовать автрийскую защиту для своих проектов, таких как: Super Robot Wars Y и Code Vein 2. Поэтому предполагалось, что он защитит ею и авиасимулятор.

Но есть вероятность, что японский издатель решил пересмотреть свои планы: сегодня в SteamDB разработчики убрали упоминания о тестировании Denuvo, зато появился красноречивый исполняемый файл AceCombat8_NoDenuvo.exe.

Возможно, на решение издателя повлияли мгновенные взломы Denuvo с помощью гипервизора, которые сильно сказались на репутации неприступной защиты. Так или иначе, будет ли Ace Combat 8: Wings of Theve защищена Denuvo - станет ясно ближе к релизу игры. Однако если Bandai Namco действительно отказалась от Denuvo, то предстоящая The Blood of Dawnwalker, скорее всего, тоже выйдет без защиты.