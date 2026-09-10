Bandai Namco представила кинематографический тизер мини-сериала Hour Zero по игре Ace Combat 8

Компания Bandai Namco Entertainment опубликовала постановочный тизер с живыми актёрами под названием Hour Zero, который служит сюжетным прологом к грядущему авиасимулятору Ace Combat 8: Wings of Theve. Полноценный релиз этого кинематографического превью состоится на следующей неделе.

В обнародованном ролике авторы воссоздали мрачную атмосферу начала полномасштабного военного конфликта, когда все городские информационные каналы связи внезапно прекращают работу, а независимые военные корреспонденты полностью уходят в тень. На фоне разворачивающейся катастрофы за кадром звучат переговоры пилотов эскадрильи под позывным «Блэйд один», которые подтверждают уничтожение первого неопознанного самолёта противника. Персонажи ведут споры о природе вооружённых столкновений, заявляя, что в мире не существует хороших войн, но вполне может существовать война справедливая.

Основной упор в повествовании пролога будет сделан на критическую важность времени и проведение спасательной операции по добыче ценных разведывательных данных. Руководство штаба подчёркивает, что излишняя спешка со стороны штурмовых групп может привести к немедленной гибели ключевого информатора. В это же время в небесах продолжает вести ожесточённое сопротивление легендарный пилот-ас, широко известный среди союзников и врагов под прозвищем «Крылья Тев».

В самом конце видеоролика к зрителям обратился бренд-директор серии Кадзутоки Коно, который раскрыл подробности формата грядущего релиза. Он сообщил, что Hour Zero станет полноценным мини-сериалом живого действия, состоящим из 4 эпизодов, а трансляция начнётся 15 сентября 2026 года эксклюзивно на портале IGN. Сюжетная линия расскажет о трёх незнакомцах, выживающих в первые дни вторжения Республики Сотоа в Федерацию Центральной Юзии. Главные роли в проекте исполнили Джош Холлоуэй, сыгравший пилота без возможности приземления, Брэндон Рут в образе спасшего своего врага доктора и Тамлин Томита, исполнившая роль вынужденной замолчать из-за правды ведущей новостей. Разработчик подчеркнул, что этот проект призван познакомить фанатов и новичков со вселенной до релиза основной игры, который намечен на 2 октября 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.