Bandai Namco раскрыла режимы управления и четыре уровня сложности Ace Combat 8: Wings of Theve

В Ace Combat 8: Wings of Theve игрокам предложат два варианта управления, различающихся по уровню реализма:
- Стандартный режим — упрощённая схема, знакомая по предыдущим частям. Левый стик мгновенно поворачивает самолёт влево или вправо. Подходит для быстрого освоения и динамичных боёв.
- Экспертный режим — более сложная механика. Тем же стиком можно кренить самолёт, а затем поднимать или опускать нос для выполнения поворота. Это требует большего мастерства, но открывает доступ к сложным манёврам.
Разработчики предусмотрели четыре режима сложности, каждый из которых ориентирован на разную аудиторию:
- «Пилот» — стандартный уровень, рекомендуемый новичкам или тем, кто давно не играл в серию.
- «Новичок» — более простой режим с возможностью уменьшения урона от столкновений с окружающей средой. Идеален для тех, кто хочет сосредоточиться на сюжете.
- «Ветеран» — для опытных поклонников. Враги становятся агрессивнее, у них больше здоровья, а вырваться из захвата ракетой значительно сложнее.
- Elite — самый сложный режим. Bandai Namco не раскрывает всех деталей, но отмечает: «Мгновенные решения определяют победу или поражение. Вам потребуется досконально понимать поле боя и эффективно расставлять приоритеты для целей, чтобы выполнить задачи миссии и выжить». Судя по описанию, браться за Elite стоит только после прохождения игры на «Ветеране».
Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет на PS5, Xbox Series X|S и PC 2 октября.
Когда-то давно прошёл аис комбат зеро на всех уровнях сложности на пс2 // Артур Бонд