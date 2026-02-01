Бонус за предзаказ Ace Combat 8, похоже, будет включать копию Ace Combat Zero

Бонус за предзаказ предстоящей игры Bandai Namco Entertainment о воздушных боях, Ace Combat 8: Wings of Theve, похоже, будет включать копию Ace Combat Zero: The Belkan War.
Подобно тому, как при предзаказе версий Ace Combat 7: Skies Unknown для PS4 и Xbox One покупатели получали копии Ace Combat 5: The Unsung War и Ace Combat 6: Fires of Liberation соответственно, похоже, что Ace Combat 8: Wings of Theve будет поставляться с копией Ace Combat Zero: The Belkan War в качестве бонуса за предзаказ на всех платформах. Как заметил пользователь Twitter/X ikcatcher, в SteamDB появилась информация о грядущей игре, в которую, по всей видимости, добавлена версия Ace Combat Zero: The Belkan War для ПК. В список добавлена опция запуска под названием «CNT», вероятно, отсылающая к предстоящему закрытому сетевому тестированию онлайн-режима в Ace Combat 8: Wings of Theve.
Кроме того, добавлена опция запуска через SteamOS для «ACZero». В каталоге установки Ace Combat 8: Wings of Theve указан «RUKBAT», и хотя пока неясно, что это означает, это может быть внутреннее кодовое название игры, отсылающее к звезде в созвездии Стрельца.
Компания Bandai Namco Entertainment недавно анонсировала Ace Combat 8: Wings of Theve на церемонии The Game Awards 2025. Релиз запланирован на конец 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также ПК.
Такой версии нет, есть древний оригинал для PS2. О чём речь?
Скорее всего, порт/переиздание завезут.