Ace Combat 8: Wings of Theve 2026 г.
Экшен, Авиация
6.5 43 оценки

Бонус за предзаказ Ace Combat 8, похоже, будет включать копию Ace Combat Zero

monk70 monk70

Бонус за предзаказ предстоящей игры Bandai Namco Entertainment о воздушных боях, Ace Combat 8: Wings of Theve, похоже, будет включать копию Ace Combat Zero: The Belkan War.

Подобно тому, как при предзаказе версий Ace Combat 7: Skies Unknown для PS4 и Xbox One покупатели получали копии Ace Combat 5: The Unsung War и Ace Combat 6: Fires of Liberation соответственно, похоже, что Ace Combat 8: Wings of Theve будет поставляться с копией Ace Combat Zero: The Belkan War в качестве бонуса за предзаказ на всех платформах. Как заметил пользователь Twitter/X ikcatcher, в SteamDB появилась информация о грядущей игре, в которую, по всей видимости, добавлена ​​версия Ace Combat Zero: The Belkan War для ПК. В список добавлена ​​опция запуска под названием «CNT», вероятно, отсылающая к предстоящему закрытому сетевому тестированию онлайн-режима в Ace Combat 8: Wings of Theve.

Кроме того, добавлена ​​опция запуска через SteamOS для «ACZero». В каталоге установки Ace Combat 8: Wings of Theve указан «RUKBAT», и хотя пока неясно, что это означает, это может быть внутреннее кодовое название игры, отсылающее к звезде в созвездии Стрельца.

Компания Bandai Namco Entertainment недавно анонсировала Ace Combat 8: Wings of Theve на церемонии The Game Awards 2025. Релиз запланирован на конец 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также ПК.

Комментарии:  2
Ahnx
версия Ace Combat Zero: The Belkan War для ПК

Такой версии нет, есть древний оригинал для PS2. О чём речь?

2
lHumaNl

Скорее всего, порт/переиздание завезут.