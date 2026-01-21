Директор по бренду Казутоки Коно опубликовал видеообращение к будущим игрокам Ace Combat 8: Wings of the Future

Казутоки Коно, многолетний директор по бренду серии Ace Combat, опубликовал видеообращение к игрокам Ace Combat 8: Wings of Theve, новой главы саги, которая выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Коно сначала объяснил, что он и его команда усердно работали над тем, чтобы анонсирующий трейлер Wings of Theve выглядел великолепно: от ракурсов камеры до персонажей и сцен полетов с реалистичной прорисовкой облаков — студия стремилась к совершенству.

Детальное изображение неба, объем облаков, ощущение самолёта, рассекающего воздух, детали летательного аппарата, враги, падающие в пламя… все эти элементы, и напряжённая музыка. Пока мы снова не поднимем вас в небо, мы будем продолжать совершенствовать Ace Combat 5: Wings of the Sea без компромиссов. Пожалуйста, подождите ещё немного, и настанет время, когда ваши крылья взлетят в бескрайнее небо.

Анонсированная в прошлом месяце Ace Combat 8: Wings of the Sea знаменует собой возвращение исторической серии, которая на протяжении многих лет создавалась эксклюзивно для PlayStation, прежде чем перейти к мультиплатформенному формату после недолгой эксклюзивности для Xbox в шестой части.

На данный момент у новой части ещё нет официальной даты релиза, но известно, что она выйдет в этом году.