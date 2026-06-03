Фанаты уже влюбились в Ташу: пилот с розовыми волосами стала одной из главных звёзд анонса Ace Combat 8

Несмотря на то, что Ace Combat 8 находится на раннем этапе продвижения и пока не получила дату выхода, одной из самых обсуждаемых тем после дебютного трейлера неожиданно стала новая героиня по имени Таша. Пилот с розовыми волосами появилась на экране всего на несколько секунд, однако быстро привлекла внимание сообщества.

На форумах и в социальных сетях игроки активно обсуждают персонажа, делятся фан-артами и шутят, что готовы приобрести игру только ради того, чтобы увидеть Ташу в полноценной сюжетной кампании. Многие пользователи уже сравнивают её с популярными героинями из предыдущих частей серии и других японских игр.

О самой Таше разработчики пока практически ничего не рассказали. Тем не менее её стремительно растущая популярность показывает, насколько сильное первое впечатление может произвести даже короткое появление персонажа. Для Bandai Namco это может стать дополнительным поводом уделить новой героине больше внимания в будущих трейлерах и маркетинговых материалах.