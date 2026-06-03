Гигантский наземный линкор и эпичные воздушные бои: Ace Combat 8 впечатлила зрелищным трейлером и получила дату выхода

Bandai Namco официально объявила, что Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет 2 октября 2026 года на консолях и ПК. Однако главным событием State of Play стала не сама дата релиза, а эффектный новый трейлер, который продемонстрировал масштаб кампании и несколько по-настоящему впечатляющих боевых сцен.

Ролик делает ставку на то, за что серию любят уже много лет: стремительные воздушные дуэли, масштабные военные операции и гигантское супероружие. Центральное место в трейлере занял так называемый «Наземный линкор» — колоссальная машина длиной около 450 метров, которая буквально прокладывает себе путь через столицу Теве, уничтожая небоскрёбы и превращая город в поле боя.

Судя по показанным кадрам, разработчики вновь делают ставку на фирменные битвы с огромными боевыми объектами, которые давно стали визитной карточкой Ace Combat. Сражение против наземного линкора выглядит как один из самых зрелищных эпизодов всей кампании.

Трейлер также познакомил игроков с эскадрильей «Джокер», которой предстоит противостоять вторжению Республики Сотоа в мире Strangereal. Помимо воздушных боёв, показали миссии по уничтожению наземных и морских целей, а также столкновения с элитными вражескими пилотами на фоне разворачивающейся информационной войны.

Отдельного внимания заслуживает масштаб происходящего. Более 30 самолётов, командование собственным звеном, огромные боссы и сюжет от сценариста Сунао Катабути создают впечатление, что Ace Combat 8 стремится стать одной из самых амбициозных частей серии.

Если трейлер не обманывает ожидания, поклонников ждёт именно то, чего они хотели от возвращения франшизы: кинематографичные воздушные сражения, невероятные масштабы и ощущение участия в настоящей войне, которое серия умеет передавать лучше многих современных экшенов.