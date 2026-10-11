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Ace Combat 8: Wings of Theve 02.10.2026
Экшен, Симулятор, Авиация, От первого лица, От третьего лица
6.3 104 оценки

Хвалебный трейлер Ace Combat 8: Wings of Theve демонстрирует высокие оценки критиков

monk70 monk70

Ace Combat 8: Wings of Theve стала достойным пополнением прославленной серии, и в Bandai Namco прекрасно понимают, что создали настоящий хит. Редко какая игра расходится тиражом в миллион копий исключительно благодаря громкому имени; для успеха требуется качественное наполнение, способное оправдать появление новой части и соответствовать высоким стандартам предшественниц.

Ace Combat 8: Wings of Theve разошлась тиражом в 1 миллион копий быстрее, чем любая другая игра серии

Вышел хвалебный трейлер, демонстрирующий высокие оценки; это особенно важно, учитывая проблемы с ПК-версией, над исправлением которых сейчас ведётся активная работа.

Впрочем, ситуация, похоже, налаживается и для тех, кто надеется сыграть в Ace Combat Zero: The Belkan War, не устанавливая при этом Ace Combat 8.

Ace Combat 8: Wings of Theve доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

Трейлеры 20
4
5
Комментарии:  5
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Bibliokiller

Кинцо для пятилетних детей 🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮

4