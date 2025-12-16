Небо без границ: Ace Combat 8 переходит на карты в масштабе 1:1 и естественные облака

В интервью журналу Famitsu продюсер Манабу Симомото и директор серии Кадзутоки Коно раскрыли ключевые нововведения Ace Combat 8: Wings of Theve, которая должна стать переломным моментом для всей франшизы. Команда Project Aces стремится переосмыслить серию, не изменяя её фундаменту: ощущению свободы полёта, азарту воздушных боёв и чувству достижения после преодоления сложных миссий.

Главным технологическим шагом станет переход на карты в масштабе 1:1. Если раньше игровые пространства создавались с уменьшением примерно 1:10, то теперь игроки смогут летать по огромным зонам площадью до 10 000 км², что должно радикально изменить восприятие расстояний и тактики воздушных сражений. По словам разработчиков, это приблизит игровой опыт к реальным масштабам авиации и усилит чувство полёта.

Не менее важным новшеством станет система Cloudly — внутренняя разработка Bandai Namco Studios. Облака в Ace Combat 8 перестанут быть просто декорацией: они будут формироваться по-разному в зависимости от высоты и помогать игрокам ориентироваться в пространстве, фактически выполняя роль естественного высотомера. Коно подчёркивает, что его интересует не просто улучшение графики, а визуальные элементы, которые обучают игрока без подсказок и интерфейса.

Изменения коснутся и повествования. Сюжетные кат-сцены будут показаны от первого лица в реальном времени, позволяя управлять взглядом персонажа и глубже погружаться в происходящее. При этом фирменная мелодраматичность серии и эмоциональные радиопереговоры пилотов никуда не исчезнут.

Выход Ace Combat 8: Wings of Theve запланирован на 2026 год, и игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.