Новый трейлер Ace Combat 8: Wings of Theve знакомит с историей вселенной Странджреал

Компания Bandai Namco выпустила трейлер Ace Combat 8: Wings of Theve, рассказывающий эпическую историю вселенной Странджреал. Охватывая хронологию историй из всей серии, от Ace Combat 8: Wings of Theve, трейлер возвращается к истории, которая сформировала мир Странджреал, и закладывает основу для следующей главы.

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет 2 октября 2026 года для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, в соответствии с анонсом, сделанным несколько месяцев назад.

Последняя часть популярной серии Ace Combat, кульминацией которой несколько лет назад стала Ace Combat 7: Skies Unknown, побила все рекорды продаж серии, разойдясь тиражом более 7 миллионов копий.