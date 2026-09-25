Обзорный трейлер Ace Combat 8: Wings of Theve раскрывает подробности кампании, персонажей и многое другое

Компания Bandai Namco представила подробную информацию об этой Ace Combat 8: Wings of Theve в новом обзорном трейлеер. Вам предстоит взять на себя роль пилота с позывным «Wings of Theve» (или, по крайней мере, стать очередным обладателем этого титула) и участвовать в миссиях, базируясь на авианосце FCU Endurance в ходе продолжающегося наступления на Республику Сотоа.

Разумеется, вы не одиноки: под вашим командованием находится звено Joker Flight. Игра предлагает более 30 самолётов с возможностью настройки и улучшения, а также включает культовое для серии «супероружие», однако в формулу Ace Combat 8 ​​внесены и весьма заметные изменения. Например, теперь наносить урон можно, даже находясь за пределами зоны конкретной цели.

Значительная часть сюжета подаётся от первого лица и включает возможность выбора реплик в диалогах. Что касается многопользовательского режима, то здесь представлен Ace Combat Online с кооперативом, PvP и временными событиями — такими как «Экстренные вылеты» (Emergency Sorties), где восемь игроков объединяются для борьбы с супероружием. Кроме того, вы можете проводить время с друзьями на базе и играть в классические аркадные игры от Namco.

Релиз Ace Combat 8: Wings of Theve состоится 1 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, однако владельцы Deluxe-издания смогут начать игру уже 29 сентября.