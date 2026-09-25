Одна из лучших частей серии: Ace Combat 8: Wings of Theve получила 87 баллов на Metacritic

Сегодня состоялся релиз обзорных оценок новой части культовой серии воздушных боев Ace Combat 8: Wings of Theve от студии Bandai Namco. По данным агрегатора, средний балл игры составил 87 из 100 на основе 52 рецензий профильных изданий - все отзывы оказались положительными. Таким образом, новинка не только вошла в число самых высокооцененных релизов 2026 года, но и стала лучшим по оценкам критиков продолжением франшизы за последние 25 лет - со времен выхода Ace Combat 4: Shattered Skies в 2001 году.

Наибольшее восхищение критиков вызвала боевая система и дизайн миссий. Практически все издания сошлись во мнении, что именно геймплей воздушных сражений является главным достоинством новинки. Издание Omelete поставило максимальную оценку, отметив, что игра поднимает франшизу на новые высоты:

Ace Combat 8: Wings of Theve поднимает серию на новые высоты благодаря зрелищной кампании, сочетающей напряженные миссии с актуальным тематическим повествованием. Но настоящий туз - это захватывающий и затягивающий геймплей воздушных боёв.

Рецензент Game Rant (90/100) считает качество исполнения почти безупречным:

Игра могла бы достичь еще больших высот, если бы сценарий прошел еще одну-две редактуры, но когда все остальное настолько качественно, жаловаться сложно. Это игра, которая собьет вас с ног, вознаграждая за изучение механик полета и боя и оставляя при этом достаточно пространства для дыхания. В результате - один из самых изящно спроектированных интерактивных блокбастеров, какие мне доводилось пробовать.

Рецензент Push Square (80/100) называет игру самой уверенной частью серии:

Ace Combat 8: Wings of Theve - самая уверенная часть серии. Она уверенно оттачивает хлесткий воздушный геймплей и делает ставку на более кинематографичный сюжет. Есть небольшие шероховатости, но улучшенная подача, обаятельные персонажи, разнообразная кампания и более глубокий мультиплеер делают сиквел, совершающий образцовую посадку.

Несмотря на единодушную похвалу геймплея, подача истории стала главным предметом разногласий среди рецензентов. Часть критиков раскритиковала принудительные QTE-элементы в катсценах - например, необходимость нажать кнопку, чтобы отдать честь или пожать руку, которые, по их мнению, разрушают погружение в повествование.

Самая сдержанная оценка среди всех изданий пришла от Gamekult - 70/100. Рецензенты признают, что после семилетнего перерыва серия вернулась в достойной форме: игра выглядит отполированной, амбициозной и обладает великолепной атмосферой, одинаково привлекательной как для ветеранов франшизы, так и для новичков. Однако без недостатков не обошлось: боям не хватает четкости и читаемости, а одиночному режиму - контента после прохождения. По мнению издания, Bandai Namco подошла к совершенству пугающе близко, но так его и не достигла.

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет 2 октября 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и PC. Обладатели Deluxe-издания получат доступ на три дня раньше - с 29 сентября.