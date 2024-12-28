По всей видимости, новую Ace Combat представят в июне 2025 года, на 30-летний юбилей серии

В компании Bandai Namco признались, что разработка новой части Ace Combat дается им нелегко. При том, что игра уже находится в разработке, его могут показать разве что в июне 2025 года, во время празднования 30-летнего юбилея серии.
Бренд-директор Кадзутоки Коно поделился новыми сведениями непосредственно из-за кулис. По его словам, «проблемы» возникают ежедневно, но его команды продолжают работать с полной сосредоточенностью и самоотдачей.
Впрочем, кроме столь краткого сообщения, о концепции новой Ace Combat и вероятной дате релиза так ничего и не было сказано. По словам самого режиссера, «пройдет еще какое-то время», прежде чем будет сделан анонс, однако не так много, как может показаться.
Мы разрабатываем новую игру в серии, и, хотя трудности возникают каждый день, мы преданы своему делу и вкладываем все силы в тот день, когда сможем показать конкретные результаты. Пройдет какое-то время, прежде чем мы сможем представить новую игру, но 2025 год также станет годом празднования 30-летия Ace Combat, так что я хотел бы праздновать это событие вместе с вами.
Последняя часть серии Ace Combat, Skies Unknown, вышла в 2019 году для PS4, Xbox Series и PC.
Первый скриншот.
Класс, нравится
Лучше бы шла борщ варить. Прилетят пилоты с задания, а борщ уже готов.
А в это время ПЭ КА ЦАРИ завидуют предстоящим эксклюзивам SONY!
Ace Combat лучший военный авиасимулятор.Сколько искал что то лучше или очень похожее но так и не нашел потому что его просто нет.Крутая серия очень рад что скоро выйдет новая часть.
Кому то пора к окулисту
Аркада авиасимулятор кто как хочет так и называет.Суть то в другом.
Лучший симулятор, насколько я знаю, от РОССИЙСКОГО разработчика (LOCK ON, или как -то так), названия уже не припомню, а эта игра вовсе не симулятор, а аркада, может игра и не плохая, не знаю, но это не симулятор.
Аркада и симулятор совершенно разные вещи.
Например:
ЖЭ ТЭ ЫА - аркада, одна кнопка, жмёшь и едешь.
RIDE - симулятор, много кнопок, переключения скоростей, два разных тормоза, смена и расход шин, изменяемая геометрия шасси, заправка и количество топлива в баке и зависящая от него скорость ну и т. д. (Я ещё и ЧЕМПИОНКА МИРА, так, к слову).
Ace Combat это аркада.Пробовал поиграть в LOCK ON очень хорошая штука но очень быстро наскучило.Ace Combat зе бест)
Да! Аркада, совершенно верно.