По всей видимости, новую Ace Combat представят в июне 2025 года, на 30-летний юбилей серии

В компании Bandai Namco признались, что разработка новой части Ace Combat дается им нелегко. При том, что игра уже находится в разработке, его могут показать разве что в июне 2025 года, во время празднования 30-летнего юбилея серии.

Бренд-директор Кадзутоки Коно поделился новыми сведениями непосредственно из-за кулис. По его словам, «проблемы» возникают ежедневно, но его команды продолжают работать с полной сосредоточенностью и самоотдачей.

Впрочем, кроме столь краткого сообщения, о концепции новой Ace Combat и вероятной дате релиза так ничего и не было сказано. По словам самого режиссера, «пройдет еще какое-то время», прежде чем будет сделан анонс, однако не так много, как может показаться.

Мы разрабатываем новую игру в серии, и, хотя трудности возникают каждый день, мы преданы своему делу и вкладываем все силы в тот день, когда сможем показать конкретные результаты. Пройдет какое-то время, прежде чем мы сможем представить новую игру, но 2025 год также станет годом празднования 30-летия Ace Combat, так что я хотел бы праздновать это событие вместе с вами.

Последняя часть серии Ace Combat, Skies Unknown, вышла в 2019 году для PS4, Xbox Series и PC.