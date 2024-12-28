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Ace Combat 8 TBA
Экшен, Авиация
5.7 21 оценка

По всей видимости, новую Ace Combat представят в июне 2025 года, на 30-летний юбилей серии

Gruz_
Новости

В компании Bandai Namco признались, что разработка новой части Ace Combat дается им нелегко. При том, что игра уже находится в разработке, его могут показать разве что в июне 2025 года, во время празднования 30-летнего юбилея серии.

Бренд-директор Кадзутоки Коно поделился новыми сведениями непосредственно из-за кулис. По его словам, «проблемы» возникают ежедневно, но его команды продолжают работать с полной сосредоточенностью и самоотдачей.

Впрочем, кроме столь краткого сообщения, о концепции новой Ace Combat и вероятной дате релиза так ничего и не было сказано. По словам самого режиссера, «пройдет еще какое-то время», прежде чем будет сделан анонс, однако не так много, как может показаться.

Мы разрабатываем новую игру в серии, и, хотя трудности возникают каждый день, мы преданы своему делу и вкладываем все силы в тот день, когда сможем показать конкретные результаты. Пройдет какое-то время, прежде чем мы сможем представить новую игру, но 2025 год также станет годом празднования 30-летия Ace Combat, так что я хотел бы праздновать это событие вместе с вами.

Последняя часть серии Ace Combat, Skies Unknown, вышла в 2019 году для PS4, Xbox Series и PC.

8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
ИЗВРАЩЕНКА

Первый скриншот.

5
TheNikolay00

Класс, нравится

1
Ahnx

Лучше бы шла борщ варить. Прилетят пилоты с задания, а борщ уже готов.

1
ИЗВРАЩЕНКА

А в это время ПЭ КА ЦАРИ завидуют предстоящим эксклюзивам SONY!

0
B e s i k

Ace Combat лучший военный авиасимулятор.Сколько искал что то лучше или очень похожее но так и не нашел потому что его просто нет.Крутая серия очень рад что скоро выйдет новая часть.

-4
DauntingQamra
авиасимулятор
что его просто нет

Кому то пора к окулисту

1
B e s i k DauntingQamra

Аркада авиасимулятор кто как хочет так и называет.Суть то в другом.

0
ИЗВРАЩЕНКА B e s i k

Лучший симулятор, насколько я знаю, от РОССИЙСКОГО разработчика (LOCK ON, или как -то так), названия уже не припомню, а эта игра вовсе не симулятор, а аркада, может игра и не плохая, не знаю, но это не симулятор.

Аркада и симулятор совершенно разные вещи.

Например:

ЖЭ ТЭ ЫА - аркада, одна кнопка, жмёшь и едешь.

RIDE - симулятор, много кнопок, переключения скоростей, два разных тормоза, смена и расход шин, изменяемая геометрия шасси, заправка и количество топлива в баке и зависящая от него скорость ну и т. д. (Я ещё и ЧЕМПИОНКА МИРА, так, к слову).

-2
B e s i k ИЗВРАЩЕНКА

Ace Combat это аркада.Пробовал поиграть в LOCK ON очень хорошая штука но очень быстро наскучило.Ace Combat зе бест)

1
ИЗВРАЩЕНКА B e s i k

Да! Аркада, совершенно верно.

0