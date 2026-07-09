Project Aces потратила семь лет на "кульминацию" серии и возвращение забытых механик в Ace Combat 8: Wings of Theve

— 30-летняя кульминация и «выкопанные» механики из прошлых частей

Неважно, считаете ли вы Ace Combat AAA-игрой или нишевым проектом — её наследие и успех, особенно после седьмой части, отрицать невозможно. Project Aces готовит к выходу следующую крупную игру серии, Ace Combat 8: Wings of Theve, и пока что её сюжет и экшен выглядят завораживающе.

Но это заставляет задуматься: как долго длилась разработка? Ведь Ace Combat 7 вышла ещё в 2019 году. В новом интервью директор по бренду и режиссёр игры Казутоки Коно признался, что на разработку ушло «шесть, может быть, семь лет». Мы и сами это знали.

«Мы заставили вас немного подождать», — добавил Коно. — «Но благодаря этому дополнительному времени мы смогли доработать игру и действительно поднять планку качества». До релиза ещё есть время, но он пообещал, что «вас ждёт много интересного, когда вы подниметесь в небо».

Ранее Коно рассказывал, как на Wings of Theve повлияли другие игры серии.

«Мы оглянулись на то, что уже было, и переосмыслили прошлые части. Обнаружили, что многие механики и системы были хорошими, но почему-то потерялись или исчезли на протяжении истории Ace Combat. Они всё ещё оставались важными элементами — просто дремали».

Команда, по сути, «выкопала» их и «упаковала» в сиквел. В результате Коно называет Ace Combat 8 «кульминацией нашей 30-летней истории». И, что важно, считает её отличной отправной точкой для новичков.

Ace Combat 8: Wings of Theve выходит 2 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Предзаказ даёт доступ к Ace Combat Zero: The Belkan War, а Deluxe Edition — ранний доступ на три дня.

Более подробный разбор геймплея доступен в материале — там показано супероружие, с которым предстоит сражаться, и способы его победить.