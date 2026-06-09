Разработчики Ace Combat 8 раскрыли новые детали геймплея и систем боя

Bandai Namco поделилась подробностями Ace Combat 8: Wings of Theve в рамках интервью с разработчиками. Студия подчёркивает, что новая часть не стремится радикально менять серию, а развивает её основной концепт — ощущение «аса-пилота» и свободные воздушные сражения.

Главным изменением стала переработка игровых систем. Визуальные элементы теперь выполняют функциональную роль: облака, погода и окружение помогают игроку ориентироваться в пространстве и понимать высоту полёта, а некоторые эффекты используются как подсказки в бою.

Также полностью обновлена система урона. Теперь повреждения могут наноситься не только по заранее заданным уязвимым точкам, но и по любым частям техники, а разрушения могут вызывать цепные реакции, влияющие на бой.

Игра получит более реалистичную симуляцию мира с масштабом 1:1, включая авианосцы и базы. Кампания рассчитана примерно на 25 часов прохождения, также заявлен крупный онлайн-режим, подробности которого раскроют позже.