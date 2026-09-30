Разработчики Ace Combat 8: Wings of Theve извинились за проблемы на ПК и готовят исправления

Всегда обидно, когда игра неудачно стартует на одной платформе, в то время как владельцы других систем могут в полной мере насладиться всеми её достоинствами. Ирония ситуации с неудачным запуском Ace Combat 8: Wings of Theve на ПК очевидна, но, похоже, на горизонте уже забрезжил луч надежды.

На данный момент рейтинг игры составляет 72% — сказались проблемы с вылетами и плохой поддержкой игровых джойстиков. Также возникло недовольство тем, что Ace Combat Zero: The Belkan War не представлена ​​на платформе как отдельное приложение: желающим сыграть в неё приходится скачивать новую игру целиком.

Студия сообщила, что ей известно о сообщениях пользователей Steam о вылетах игры. Разработчики ищут способы исправить ситуацию. В качестве превентивных мер разработчики также рекомендуют обновить драйверы видеокарты и убедиться, что в Windows выделено достаточно места на диске и объёма виртуальной памяти. Что касается остальных проблем, то в последнем заявлении о них пока ничего не говорится.