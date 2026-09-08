ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ace Combat 8: Wings of Theve 02.10.2026
Экшен, Авиация
6 76 оценок

Самая милая девушка в Ace Combat 8 оказалась "самым дорогим" персонажем в разработке

Gutsz Gutsz

Бренд-директор серии Ace Combat Кадзутоки Коно в интервью южнокорейскому изданию Inven поделился подробностями разработки нового авиационного симулятора Ace Combat 8: Wings of Theve. Разработчик рассказал о производственном процессе и признался, что внутри команды героиню по имени Таша в шутку называют «самым дорогим персонажем» во всей игре. Кажется, героиня не просто так смогла завоевать любовь фанатов...

"Вся лента забита Ташей": в Bandai Namco отреагировали на любовь фанатов к новой "вайфу" из Ace Combat 8

По словам Коно, работа над образом Таши началась на самых ранних этапах производства авиасимулятора. В то время как за основной дизайн персонажей восьмой части отвечает Юсукэ Кодзаки, первоначальный концепт Таши создавал другой художник. Несмотря на то, что ее сюжетная линия и роль в сценарии были утверждены довольно быстро, визуальный стиль и детали героини постоянно подвергались многочисленным правкам.

В результате Таша потребовала больше всего времени на полировку и финализацию среди всех действующих героев игры. Из-за колоссального количества потраченных человеко-часов в студии закрепилась внутренняя шутка о ее рекордной стоимости для бюджета разработки.

При этом разработчики совершенно не ожидали того уровня популярности, который обрушился на персонажа после показа трейлеров. Впервые Ташу продемонстрировали в тизере в декабре 2025 года, однако настоящий фурор произошел летом 2026 года после публикации полноценного ролика с датой релиза. Коно признался, что его персональная лента в соцсетях была буквально завалена фанартами и восторженными отзывами игроков со всего мира. И хотя он не был в востороге от контента 18+ с героиней, большинство работ ему понравилось.

Комментируя феномен успеха Таши, глава франшизы предположил, что секрет кроется не только в ее характере, но и в стилистике. В частности, внимание аудитории привлек ее милитари-образ и то, как нестандартно и стильно она носит военную форму, что удачно совпало с современными визуальными трендами.

Индустрия 8
36
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Тоmmy
15
Pojilaya kikimora

Какая может быть связь между воздушным боем и дитëм тиктока? Не в тот жанр суют фансервис

11
Milvago

Ну, она хотя бы не оказалось по итогу парнем. Но это неточно

8
Д