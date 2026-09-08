Самая милая девушка в Ace Combat 8 оказалась "самым дорогим" персонажем в разработке

Бренд-директор серии Ace Combat Кадзутоки Коно в интервью южнокорейскому изданию Inven поделился подробностями разработки нового авиационного симулятора Ace Combat 8: Wings of Theve. Разработчик рассказал о производственном процессе и признался, что внутри команды героиню по имени Таша в шутку называют «самым дорогим персонажем» во всей игре. Кажется, героиня не просто так смогла завоевать любовь фанатов...

По словам Коно, работа над образом Таши началась на самых ранних этапах производства авиасимулятора. В то время как за основной дизайн персонажей восьмой части отвечает Юсукэ Кодзаки, первоначальный концепт Таши создавал другой художник. Несмотря на то, что ее сюжетная линия и роль в сценарии были утверждены довольно быстро, визуальный стиль и детали героини постоянно подвергались многочисленным правкам.

В результате Таша потребовала больше всего времени на полировку и финализацию среди всех действующих героев игры. Из-за колоссального количества потраченных человеко-часов в студии закрепилась внутренняя шутка о ее рекордной стоимости для бюджета разработки.

При этом разработчики совершенно не ожидали того уровня популярности, который обрушился на персонажа после показа трейлеров. Впервые Ташу продемонстрировали в тизере в декабре 2025 года, однако настоящий фурор произошел летом 2026 года после публикации полноценного ролика с датой релиза. Коно признался, что его персональная лента в соцсетях была буквально завалена фанартами и восторженными отзывами игроков со всего мира. И хотя он не был в востороге от контента 18+ с героиней, большинство работ ему понравилось.

Комментируя феномен успеха Таши, глава франшизы предположил, что секрет кроется не только в ее характере, но и в стилистике. В частности, внимание аудитории привлек ее милитари-образ и то, как нестандартно и стильно она носит военную форму, что удачно совпало с современными визуальными трендами.