Создатели Ace Combat 8 раскрыли подробности о Таше из-за ее популярности: ее озвучит голос Люси из Cyberpunk Edgerunners

Хотя недавний геймплейный трейлер Ace Combat 8: Wings of Theve впечатлил поклонников серии динамичными сценами воздушных боев и живописными пейзажами, именно харизматичный пилот по имени Таша Северски стала настоящей "гвоздем программы". Разработчики Project Aces и Bandai Namco решили подогреть интерес фанатов, раскрыв новые подробности о прошлом персонажа, а также назвав имена актеров, которые подарят ей свой голос.

Согласно свежей информации, Таша, ныне занимающая пост второго лейтенанта в элитном подразделении палубной авиации Joker Flight, имеет весьма необычное прошлое. До начала военных конфликтов она была ведущим пилотом группы высшего пилотажа под названием "Звезда" из вымышленной страны Юктобания. Судьбоносный поворот случился во время съемок промо-ролика на борту авианосца Endurance, когда между Республикой Сотоа и FCU внезапно вспыхнула война. Таша оказалась запертой на корабле, но ее уникальный опыт пилотирования истребителей и отчаянное положение экипажа привели к тому, что она вступила в Joker Flight, получив позывной Джокер-3.

Отдельного внимания заслуживает и команда талантов, работающих над образом героини. В японской версии игры Ташу озвучивает Чика Анзай, известная по ролям Чисы Котэгавы в "Grand Blue" и Чисато Нисикиги из "Lycoris Recoil". Англоязычную версию голоса Таше подарит Эми Ло, известная по голосу Люси Кушинады в "Cyberpunk: Edgerunners"

Поклонникам серии, жаждущим лично опробовать игру, придется набраться терпения до октября текущего года. Однако продюсер Казутоки Коно уже подогрел интерес публики, намекнув на особенности геймплея. Комментируя пост Bandai Namco в соцсетях, посвященный Таше, Коно отметил, что в игре будет доступно управление полем обзора и функция зума. Несмотря на отсутствие прямых указаний, фанаты уже сделали вывод, что продюсер призывает игроков использовать эту возможность, чтобы "получше разглядеть Ташу".