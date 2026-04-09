Создатели Ace Combat 8: Wings of Theve выпустили дневник разработки

Издатель Bandai Namco и разработчик Bandai Namco Aces выпустили восьмиминутный дневник разработчиков Ace Combat 8: Wings of Theve.

В этом видео Project Aces рассмотрят, как Ace Combat 8: Wings of Theve является кульминацией 30-летнего опыта и знаний. Одно из первых направлений, которое исследует Ace Combat 8, — это ваша роль пилота в мире Стрейнджерил. В роли нового лидера отряда, базирующегося на авианосце «Эндьюранс», вам предстоит завоевать доверие своей команды, как объясняет Казутоки Коно, бренд-директор серии.

Ваш персонаж находится в центре глубоко эмоциональной истории, где вы перемещаетесь между повседневной жизнью на авианосце и рискованными миссиями в облаках, пока Федерация Центральной Усеи борется за выживание с ограниченными ресурсами в условиях ожесточённой войны.

Для полного погружения каждого игрока Project Aces разработали инновацию для серии Ace Combat — вид от первого лица во время сюжетных сцен. Новые уровни погружения возможны не только благодаря этой новой перспективе, но и благодаря огромному шагу вперёд в фотореалистичной отрисовке ваших летательных аппаратов, окружающей среды и, самое главное, этого огромного, прекрасного неба, которое так и просится на битву.

Разработчик и продюсер Косуке Итоми, Масато Канно и Кейичи Ямагучи рассказывают, как команда художников применила многолетний опыт и мастерство для воплощения в жизнь каждого любимого фанатами самолёта.

Создатели также рассказали подробнее об эксклюзивном внутреннем движке Cloudly, системе освещения Lumen, используемой для рендеринга великолепных, светочувствительных облаков и погоды, и о том, как эта система меняет игру для всех, кто отправляется в бескрайние синие просторы.

Продюсер Манабу Шимомото поведал, как команда работала над тем, чтобы воздушные бои в Ace Combat 8 ​​стали незабываемым и захватывающим приключением. Вы узнаете об их философии создания авиашутера, который понравится каждому, от начинающего пилота до закалённого в боях аса, а директор по разработке Акира Ясуи расскажет о том, как новая система обучения помогает достичь этой цели.

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam в 2026 году.