Square Enix показала новый дневник разработчиков Ace Combat 8 - на этот раз о музыке

Bandai Namco выпустила новый дневник разработчиков Ace Combat 8: Wings of Theve, посвященный музыке игры. Авторы рассказали, как создавался саундтрек и каким образом композиции должны усиливать эмоции от происходящего в небе.

Музыка в новой части должна не просто сопровождать воздушные сражения, но и передавать атмосферу мира Strangereal, его масштаб и напряженность конфликтов. Композиторы стремились подобрать звучание под разные ситуации, чтобы музыка помогала игроку сильнее погружаться в происходящее.

В новом видео разработчики также подчеркнули, насколько важную роль саундтрек играет в создании впечатления от полетов. С учетом того, что команда получила дополнительное время на разработку игры, авторы смогли уделить больше внимания таким деталям и довести отдельные элементы до нужного уровня.

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет 2 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. До релиза игру также можно будет опробовать на Gamescom, где она станет частью линейки проектов Bandai Namco.