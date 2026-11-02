В Ace Combat 8: Wings of Theve добавлена опция асинхронных вычислений для решения проблем с вылетами на ПК

После того как игроки сообщили о вылетах в ПК-версии Ace Combat 8: Wings of Theve, студия Bandai Namco Aces подтвердила, что занимается расследованием этой проблемы. Предварительные результаты указывают на то, что на стабильность игры при использовании определённых графических процессоров влияют асинхронные вычисления. В качестве временного решения студия выпустила обновление.

Теперь владельцы видеокарт, поддерживающих технологию Async Compute, могут включить или отключить эту функцию в системном меню игры. Если графический процессор не поддерживает данную технологию, соответствующий пункт в меню будет неактивен (выделен серым цветом). «Игроки, сталкивающиеся с вылетами, могут заметить улучшения, если установят для этой настройки значение "ВЫКЛ" (OFF)», — пояснили разработчики. В студии также отметили, что продолжают работу над поиском долгосрочного решения проблемы.

Параллельно мы продолжаем изучать и устранять другие возможные причины вылетов. Мы стремимся повысить стабильность игры и решить возникшие проблемы как можно скорее.



Приносим искренние извинения за длительные неудобства, вызванные этими сбоями. Мы продолжим прилагать усилия для обеспечения более стабильного игрового процесса и благодарим вас за терпение и поддержку.

В прошлом месяце состоялся релиз Ace Combat 8: Wings of Theve на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Игра получила высокие оценки критиков.