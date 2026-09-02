В новом трейлере Ace Combat 8: Wings of Theve показали многопользовательский режим

Компания Bandai Namco представила многопользовательский режим Ace Combat 8: Wings of Theve в новом трейлере «Online 101». Онлайн-режим включает кроссплатформенную игру, отдельную систему прогресса, собственные данные сохранения, настраиваемый аватар пилота-наемника и лобби «Авиабаза», в котором могут разместиться до 100 игроков.

Ace Combat 8: Wings of Theve будет включать два основных многопользовательских режима. Co-Op Assault фокусируется на PvE-боях, в которых две команды по четыре игрока соревнуются за высокий балл в миссиях с разными врагами и задачами.

В режиме «Кооперативная война» добавлены PvPvE-бои, в которых две команды по четыре человека сражаются друг против друга, а в бой вступают юниты NPC. В этом режиме также используются системы «Уровень угрозы» и «Асы», и команда, набравшая наибольшее количество очков, побеждает и получает лучшие награды.

По мере прохождения онлайн-игры игроки также увидят ограниченные по времени экстренные миссии. В миссиях «Вызов» команда из четырёх человек сражается против мощного отряда NPC-соперников. В миссиях «Экстренный вылет» восемь пилотов сражаются с колоссальным оружием из серии, включая битвы с боссами, созданные для вернувшихся фанатов. Также появятся ограниченные по времени PvP-события, включая командные сражения 4 на 4 и смертельный бой для восьми игроков.

Авиабаза функционирует как основное онлайн-лобби. Игроки могут подбирать противников, запускать боевые вылеты, участвовать в военных тренировках с участием до четырёх игроков, общаться с другими пилотами, играть в классические аркадные игры Bandai Namco или использовать музыкальный автомат для прослушивания старых композиций из Ace Combat.

В лобби также есть магазин снабжения и магазин Ace Combat, где игроки могут тратить внутриигровую валюту на самолёты, косметику, ускорители и другие предметы. Прогресс также может открывать доступ к другим авиабазам.

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет 2 октября 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Владельцы Deluxe Edition смогут начать играть раньше, 28 сентября. Онлайн-игра также будет учитываться в прогрессе ACE PASS.