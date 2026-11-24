Bandai Namco показала наполнение второго сезона для авиасимулятора Ace Combat 8: Wings of Theve: новые самолёты, задания и предметы кастомизации.
Обновление расширит сетевой режим Ace Combat Online. Игроки смогут опробовать новую технику и выполнить дополнительные боевые миссии в воздушных сражениях.
Кампания игры посвящена опасным операциям, сложным решениям и отношениям внутри эскадрильи, а в боях предстоит использовать мощное вооружение для контроля над полем боя.
Второй сезон Ace Combat Online появится первого декабря.