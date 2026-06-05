"Вся лента забита Ташей": в Bandai Namco отреагировали на любовь фанатов к новой "вайфу" из Ace Combat 8

Анонс Ace Combat 8: Wings of Theve на июньском State of Play от Sony, казалось бы, должен был привлечь фотореалистичными истребителями и взрывными боями в небе. Но неожиданной звездой шоу стала пилот по имени Таша Северски (Tasha Seversky) - девушка с ярко-розовыми волосами, мгновенно покорившая сердца фанатов.

Всего за пару дней "розоволосая вайфу" вызвала такой вирусный ажиотаж в соцсетях и такое количество фан-арта, что ситуацию пришлось комментировать лично бренд-директору серии Казутоки Коно.

С самого утра моя лента полностью забита Ташей. Ее правда так сильно любят? Я очень рад это видеть.

Пользователи клянутся, что купят игру только ради встречи с Ташей, а самые преданные поклонники заявляют, что готовы уничтожить любого врага, "каким бы большим он ни был", лишь бы защитить своего нового небесного кумира.

Однако на этом сюрпризы не закончились. Главный художник персонажей Ace Combat 8 Юсуке Козаки (известный по работе над No More Heroes) уже выпустил специальный арт с Ташей. В своем комментарии он признался, что сам является давним фанатом серии.

Прошло около 25 лет с тех пор, как я впервые сыграл в Ace Combat 3. Эта серия продолжала окрашивать мою впечатлительную юность вплоть до сегодняшнего дня. С глубочайшей искренностью и искренним желанием отдать должное я тщательно прорабатываю каждого персонажа с любовью и вниманием.

Релиз Ace Combat 8: Wings of Theve назначен на 2 октября 2026 года, и, судя по реакции сообщества, одна героиня уже обеспечила проекту огромную фан-базу.