Вышла первая серия кинематографического пролога HOUR ZERO к авиасимулятору Ace Combat 8

Издатель Bandai Namco представил первый эпизод мини-сериала «Час ноль» (Hora Zero), выступающего сюжетным прологом к грядущему авиасимулятору Ace Combat 8: Wings of Theve. Короткометражный проект состоит из четырех серий, оставшиеся три из которых выйдут 17, 23 и 29 сентября соответственно.

Ключевых персонажей в экранизации с живыми актерами сыграли звезда сериала «Остаться в живых» Джош Холлоуэй и Брэндон Рут, известный по роли в «Возвращении Супермена». Вместе с ними в актерском составе проекта задействована Тамлин Томита.

Согласно синопсису, действие разворачивается в первые дни военного столкновения, когда Республика Сотоа вторгается на территорию Федерации Центральной Юзеи. Сюжет свяжет судьбы трех незнакомцев: пилота без возможности приземления (Холлоуэй), военного врача, оказавшего помощь раненому врагу (Рут), и лишенной эфира оппозиционной телеведущей (Томита).

Повествование построено в обратном хронологическом порядке и сфокусировано на частной жизни героев перед катастрофой. События этого предисловия подготовят зрителей к истории, которая развернется в рамках основной кампании Ace Combat 8: Wings of Theve. Релиз игры на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК запланирован на 2 октября.