Фанаты вернули мультиплеер в Ace of Spades: запущен проект AOS Revival

После закрытия официальных серверов Ace of Spades от Jagex сообщество фактически потеряло возможность полноценно играть в релизную версию шутера. Энтузиаст из Болгарии под ником KikoTs сумел восстановить систему пользовательского хостинга, объединив современные модели ИИ и уцелевшие исходные файлы 2013 года, оставленные одним из разработчиков на форуме.

Инициатива получила название AOS Revival, а рабочий клиент — BattleSpades.

• Полноценный оригинальный Ace of Spades от Jagex (клиент BattleSpades), а не фанатскийремейк с нуля.

• Рабочий выделенный сервер, позволяющий игрокам снова хостить матчи без привязки к закрытой инфраструктуре Jagex.

• Кроссплей и совместимость с версией 0.75: общий браузер серверов отображает сессии игроков с клиентов OpenSpades, BetterSpades и Build and Shoot (Voxlap).