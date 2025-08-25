Aces of Thunder стартует 2 сентября: симулятор воздушных боёв для VR и не только

Gaijin Entertainment объявила дату выхода Aces of Thunder — новый симулятор воздушных боёв появится 2 сентября на PlayStation VR2 и SteamVR. Цена составит 29,99 $ / 24,99 £ / 29,99 €. Предзаказ уже доступен в PlayStation Store.

Хотя игра создавалась как проект для виртуальной реальности, разработчики подтвердили: режим для «плоских экранов» тоже в планах. Это значит, что вскоре после релиза играть можно будет и на PlayStation 5 без VR-шлема, и на ПК с обычным монитором.

Aces of Thunder обещает максимальное погружение: все бои проходят исключительно от первого лица, из кабины пилота. Полёты и система повреждений используют наработки War Thunder, так что игроки могут рассчитывать на высокий уровень реализма. Поддержка HOTAS-контроллеров делает управление ещё более аутентичным.

На старте доступны более 20 самолётов Второй мировой войны, включая легендарные P-51 Mustang, Bf 109, Ил-2 и Spitfire. Дополнят список культовые истребители Первой мировой — например, Fokker Dr.I Красного Барона и SPAD S.XIII Рене Фонка.

Сражения развернутся на 15 картах, отражающих три ключевых фронта Второй мировой войны — Западный, Восточный и Тихоокеанский, а также линии фронта Первой мировой. Играть можно как в одиночных миссиях, так и в многопользовательских боях с пилотами со всего мира.

Между вылетами игроки смогут заглянуть в ангар и рассмотреть свои машины в мельчайших деталях.