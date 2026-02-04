Aces of Thunder вышла в релиз, но столкнулась с критикой игроков, в Steam у авиасимулятора смешанные отзывы

Aces of Thunder официально вышла 3 февраля 2026 года на ПК и PlayStation, но старт оказался неоднозначным. Новый авиасимулятор от Gaijin Entertainment, издателя War Thunder, уже доступен в Steam и PlayStation Store и предлагает воздушные бои от первого лица с поддержкой VR и режим без шлема виртуальной реальности.

Игра делает ставку на высокий уровень погружения: в Aces of Thunder представлено 29 детально воссозданных самолётов времён Первой и Второй мировых войн, реалистичная модель повреждений, перегрев двигателей, влияние погоды, возможность потери сознания пилота и управление множеством систем вручную. Помимо сетевых боёв, игрокам доступны историческая кампания, одиночные миссии, редактор заданий и испытательный полигон.

Однако первые отзывы в Steam оказались смешанными. Часть аудитории хвалит проект за впечатляющую графику в VR, звук и ощущение масштаба воздушных сражений, называя Aces of Thunder одним из самых захватывающих VR-авиасимуляторов за последние годы. Особенно положительно игроки отзываются о боевой модели и уровне реализма.

В то же время многие критикуют неудобные меню, сложную настройку управления и проблемы с поддержкой HOTAS и VR-контроллеров. Некоторые пользователи считают проект слишком компромиссным: по их мнению, игра не дотягивает до полноценных симуляторов для хардкорных пилотов и одновременно недостаточно глубоко использует возможности VR. Звучат и сравнения с War Thunder и VTOL VR, не всегда в пользу новинки.

Часть игроков надеется, что Gaijin Entertainment учтёт стартовую критику и улучшит управление, обучение и VR-функциональность в будущих обновлениях. Пока же Aces of Thunder воспринимается как амбициозный, но спорный проект, который пытается балансировать между аркадой и симуляцией — и не всем это пришлось по вкусу.