Команда Aces of Thunder решила не торопиться - релиз VR-авиасимулятора перенесли на следующий год

Любителям авиасимуляторов придётся подождать — создатели Aces of Thunder решили перенести релиз своей VR-игры на 2025 год. Вроде бы проект почти готов, но разработчики хотят не только отполировать его до блеска, но и добавить побольше интересного контента.

А что вообще будет в игре? Нас ждут воздушные бои времён Второй мировой на 15 разных картах — от полей сражений в Европе до просторов Тихого океана. Да и с самолётами полный порядок: больше 20 легендарных машин, включая советские «Илы», американские «Мустанги», немецкие «Мессеры» и японские «Зеро». И каждый самолёт, кстати, воссоздали максимально точно.

Точную дату выхода разработчики обещают назвать в начале следующего года. Ну а пока готовят новый дневник разработки, где расскажут подробнее о том, какие ещё сюрпризы появятся в игре благодаря дополнительному времени на разработку.