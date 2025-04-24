Шлем не нужен: Gaijin добавят в Aces of Thunder "плоский режим" для обычных смертных без VR-гарнитур

Студия Gaijin Entertainment, известная своей War Thunder, внезапно решила, что их новый авиасимулятор Aces of Thunder всё-таки выйдет не только для VR. Разработчики поняли, что отказываться от более широкой аудитории — не самая умная идея. Теперь они объявили, что «вскоре» после выхода VR-версий проект получит режим «плоского экрана» — проще говоря, обычную версию для PS5 и Steam без всяких шлемов виртуальной реальности.

Сама игра, если кто забыл, про воздушные бои на самолётах времён Второй мировой войны. Обещают больше 20 разных самолётов (советские, американские, немецкие и прочие), 15 карт и интерактивную кабину. Ну и русский язык тоже будет.

Релиз Aces of Thunder намечен на 2025 год — выйдет на ПК и PS5 в «ближайшие месяцы». При этом Юдинцев заверил, что проект уже на финальной стадии полировки, но выпускать его раньше готовности не собираются.