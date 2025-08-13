ЧАТ ИГРЫ
Aces of Thunder 2025 г.
Экшен, Симулятор, Авиация, От первого лица, Виртуальная реальность
4.5 10 оценок

Студия Gaijin Entertainment показала свежий трейлер Aces of Thunder

IKarasik IKarasik

Студия Gaijin Entertainment опубликовала новый трейлер Aces of Thunder, в котором можно увидеть динамичные кадры из будущего авиасимулятора. Проект, изначально создававшийся исключительно для VR, теперь получит и полноценный «плоский» режим, что откроет доступ к игре владельцам PS5 и PC без гарнитуры виртуальной реальности.

Авторы обещают максимальный упор на реализм: детализированные кабины самолётов, правдоподобная физика и исторические модели техники. Такой подход должен понравиться любителям воздушных сражений, где важны не только скорость реакции, но и грамотная тактика.

Точная дата выхода пока не раскрыта, но разработчики подтвердили, что Aces of Thunder поступит в продажу до конца 2025 года. Есть вероятность, что новые подробности объявят уже на Gamescom 2025.

2
2
Комментарии: 2
nasmeshnick1

ля че за тупое название с •российскими корнями•

3
Haranis

Опять убийства