Студия Gaijin Entertainment показала свежий трейлер Aces of Thunder

Студия Gaijin Entertainment опубликовала новый трейлер Aces of Thunder, в котором можно увидеть динамичные кадры из будущего авиасимулятора. Проект, изначально создававшийся исключительно для VR, теперь получит и полноценный «плоский» режим, что откроет доступ к игре владельцам PS5 и PC без гарнитуры виртуальной реальности.

Авторы обещают максимальный упор на реализм: детализированные кабины самолётов, правдоподобная физика и исторические модели техники. Такой подход должен понравиться любителям воздушных сражений, где важны не только скорость реакции, но и грамотная тактика.

Точная дата выхода пока не раскрыта, но разработчики подтвердили, что Aces of Thunder поступит в продажу до конца 2025 года. Есть вероятность, что новые подробности объявят уже на Gamescom 2025.