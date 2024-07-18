VR-авиасимулятор Aces of Thunder появится в продаже к концу года

Gaijin Entertainment готовит новый авиасимулятор Ace of Thunder, ориентированный в первую очередь на бои в VR, который поступит в продажу в IV квартале 2024 года. Помимо ранее анонсированной версии для PlayStation 5, также будет доступна версия для сервиса Steam. Обе версии уже можно добавить в список желаемого.

Ace of Thunder - спин-офф популярной онлайн-игры War Thunder, посвященный воздушным боям легендарных самолетов на самых знаковых театрах военных действий. При релизе игрокам станет доступно более 20 тщательно воссозданных моделей самолетов, среди которых - американские истребители P-51 Mustang и P-63 Kingcobra, немецкие Bf 109 и Fw 190, советский штурмовик Ил-2, британский истребитель Spitfire и японский A6M3 Zero. Игрок может рассмотреть эти самолеты изнутри и снаружи, прогуливаясь вокруг них на аэродроме. Во время полета игрок наслаждается видом исключительно из кабины, управляя самолетом своими руками.

Бои будут проходить на 15 картах, представляющих три ключевых театра боевых действий: Восточный фронт, Западная Европа и Тихий Океан. Игроки могут сражаться как онлайн с другими игроками, так и в однопользовательских сценариях, в одиночку или в отряде с друзьями. Доступно два десятка знаковых самолетов сразу после покупки игры. Благодаря нативной поддержке стандарта OpenXR, Ace of Thunder подходит для самых широкого спектра VR-устройств. Игроки могут управлять самолетами привычными геймпадами, VR-контроллерами или джойстиками.

«Основное внимание уделялось специфичной для VR эргономике и иммерсивности виртуального полета, с учетом возможностей современных устройств. Мы переписали и оптимизировали подсистему виртуальной реальности Dagor Engine. Мы переосмыслили подходы к пользовательскому взаимодействию и аудиовизуальной составляющей VR-игры. Отдельное внимание мы уделили комфорту пребывания в виртуальной реальности без ущерба для симуляции авиационных боев, надеясь, что это привлечет новых пилотов в виртуальное небо». - геймдиректор Ace of Thunder, Владимир Дранёнков

Цена и точная дата выхода будут объявлены позже.