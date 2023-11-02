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об игре
Achilles: Legends Untold 12.05.2022
6.1 50 оценок

Achilles: Legends Untold получила полную версию на ПК, а также вышла на Xbox и PlayStation

monk70

Achilles: Legends Untold выходит на Xbox, PlayStation и ПК из раннего доступа. В Achilles: Legends Untold вам предстоит исследовать мир Древней Греции. Как вы, наверное, догадываетесь, сделаете это в роли самого бесстрашного из воинов – Ахиллеса. С этого момента мир становится вашей устрицей, позволяя вам участвовать в жестоких боях, создавая по ходу дела свой собственный тактический и стратегический стиль.

Мир тоже открыт для исследования. И тех, кто копнет глубже, ждут многочисленные испытания. Благодаря ролевой системе развития, многоуровневому повествованию и многому другому в Achilles: Legends Untold вам предстоит спасти мир смертных от надвигающейся гибели.

26
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Nifize

- Кто ты воин?

7
Madiark
2
MeduzaRUS

А что поменялось с выходом из раннего доступа?

1
CAT987g

Опять грязная графика...нахрена столько шарпа делать?

0
Bassota277

Опять безостановочное клацание левой кнопки мыши.

0
Garik Nest

русский текст надеюсь будет? я хз как там это дерево умений понять.грёбаные сранкции

0
Jarvis666

Ну и нафига они сделали вид сверху? Ясно, игру скипаю((

0
smirnov_val
0
Апостлс

Игра как была так и осталась Г...М

-1
caramba1999

Почему хавно то???? Классная игруха че не так то

2
Александр Душкин caramba1999

Ты здесь недавно? Тут всегда все плохо. Все... Всегда...

1
caramba1999 Александр Душкин
0