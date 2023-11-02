Achilles: Legends Untold получила полную версию на ПК, а также вышла на Xbox и PlayStation

Возьмите на себя роль Ахиллеса и бросьте вызов божествам и существам из древнегреческих мифов. Вас ждёт путешествие по множеству уголков мифических стран, где наш герой обретёт могущественные артефакты и будет постоянно становится всё более и более умелым, чтобы затем сразиться с самим Аресом.

В этом путешествии Ахиллес будет не одинок, ведь Гефест — бог кузнецов — с радостью готов создать новое оружие в обмен на собранные вами ресурсы.