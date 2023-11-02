Achilles: Legends Untold получила полную версию на ПК, а также вышла на Xbox и PlayStation

Achilles: Legends Untold выходит на Xbox, PlayStation и ПК из раннего доступа. В Achilles: Legends Untold вам предстоит исследовать мир Древней Греции. Как вы, наверное, догадываетесь, сделаете это в роли самого бесстрашного из воинов – Ахиллеса. С этого момента мир становится вашей устрицей, позволяя вам участвовать в жестоких боях, создавая по ходу дела свой собственный тактический и стратегический стиль.
Мир тоже открыт для исследования. И тех, кто копнет глубже, ждут многочисленные испытания. Благодаря ролевой системе развития, многоуровневому повествованию и многому другому в Achilles: Legends Untold вам предстоит спасти мир смертных от надвигающейся гибели.
- Кто ты воин?
А что поменялось с выходом из раннего доступа?
Опять грязная графика...нахрена столько шарпа делать?
Опять безостановочное клацание левой кнопки мыши.
русский текст надеюсь будет? я хз как там это дерево умений понять.грёбаные сранкции
Ну и нафига они сделали вид сверху? Ясно, игру скипаю((
Игра как была так и осталась Г...М
Почему хавно то???? Классная игруха че не так то
Ты здесь недавно? Тут всегда все плохо. Все... Всегда...