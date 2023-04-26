Achilles: Legends Untold выйдет на консолях в 3 квартале 2023 года наряду с полноценным релизом на ПК ©

Dark Point Games объявила, что выпустит ролевую игру Achilles: Legends Untold для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One в третьем квартале 2023 года наряду с полноценным запуском на ПК через Steam и Epic Games Store за $24.99.

Одновременный выход игры для ПК и консолей, и, соответственно, отсрочка выхода полной версии игры для ПК, позволит нам полностью реализовать потенциал Achilles. В результате у нас появится дополнительный контент для вас, который внесет еще больше разнообразия и обогатит игровой процесс. Мы будем продолжать прислушиваться к вашим отзывам, что позволит нам лучше адаптировать игру к вашим потребностям и ожиданиям. В конечном итоге мы хотим, чтобы каждый игрок мог наслаждаться игрой на своей любимой платформе, поэтому с выходом полной версии игра будет доступна на всех основных платформах. Каждый из этих шагов необходим для того, чтобы вы получили незабываемые впечатления, а мы добились успеха в мире видеоигр.



Мы - команда, которая любит создавать игры для наших игроков, и перенос даты выхода из раннего доступа - это возможность для нас принести вам еще больше потрясающих функций и контента для консолей и ПК. Мы хотим, чтобы Achilles: Legends Untold была лучшей из всех возможных, поэтому наша команда будет работать без остановки, чтобы регулярно представлять новый захватывающий контент до релиза в третьем квартале. Все это даст вам больше возможностей взять на себя роль Ахиллеса и выжить в жестоком мире, вдохновленном Древней Грецией. Однако это еще не все наши козыри: у нас еще есть кое-что в рукаве! Со временем вы узнаете, что еще мы приготовили для вас. Приготовьтесь к незабываемому приключению в Древней Греции!.

Achilles: Legends Untold впервые вышла в раннем доступе на ПК через Steam и Epic Games Store 12 мая 2022 года. В настоящее время ее цена составляет $19,99.