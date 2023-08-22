Экшен-RPG Achilles: Legends Untold получила крупное обновление The Myth Rewritten

Экшен-RPG Achilles: Legends Untold получила новое обновление. Оно получило название The Myth Rewritten и привнесло в игру множество долгожданных изменений и новых возможностей.
- Полностью переработана сюжетная линия игры. Нас ждут новые диалоги и миссии, а также ранее недоступные сцены.
- Улучшена боевая система. Изменены, в частности, поведение врагов и статистика оружия.
- В игровой мир добавлена мрачная Троя.
- Также в игре появится новый босс в виде Призрака.
- Реализована новая система очков опыта и валюты.
- Добавлены достижения Steam.
- Появились новые иконки на карте, облегчающие навигацию.
- Кроме того, были улучшены многие игровые элементы, такие как баланс геймплея, интерфейс и графика.
- Также была улучшена производительность и исправлены десятки технических ошибок.
Изменения в системе развития настолько масштабны, что возникает вопрос о том, что будет с существующими сохранениями. Накопленный к настоящему моменту опыт будет конвертироваться в очки навыков, которые позволят вам улучшать своего персонажа. Разумеется, можно будет начать новую игру с нуля.
Achilles: Legends Untold - это игра независимой польской студии Dark Point Games, которая дебютировала в раннем доступе в мае прошлого года. В настоящее время проект доступен только на ПК, однако планируется выпуск версий для консолей Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.